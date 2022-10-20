Губернатор Пермского края объяснил, нужно ли возвращать выплаты при отчислении из воинской части

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Глава региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира объяснил, нужно ли возвращать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, в случае отчисления из воинской части.

Как заявил губернатор Прикамья, в случае отчисления заявителя из воинской части единовременная денежная выплата возвращается в полном объеме. Это значит, что деньги смогут получить те, кто был в зоне специальной военной операции не менее одного дня. Сумма переводится в течение пяти дней после отправки туда.

При этом, как сообщают наши коллеги из KP.RU, по указу президента РФ Владимира Путина, мобилизованным будут выплачивать от 195 тысяч в месяц с момента зачисления в списки личного состава, включая период подготовки и обучения.

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