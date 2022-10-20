Подписание соглашения. Фото: Павел Шатров

Подписание соглашения между Российской федерацией баскетбола (РФБ) и Министерством физической культуры и спорта Пермского края состоялось 18 октября. Свои подписи под ним поставили глава краевого ведомства Татьяна Чеснокова и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Соглашение о сотрудничестве включает реализацию знакового для Пермского края проекта «Пермь – баскетбольная столица». В него входят не только строительство нескольких объектов для занятий баскетболом, но и различные мероприятия по развитию массового баскетбола, проведение баскетбольных турниров под эгидой РФБ, подготовка игроков в национальные сборные России, популяризация соревнований по баскетболу в формате 3х3 и многое другое.

В Перми сейчас ведется реконструкция стадиона «Энергия», где планируется разместить залы для занятий баскетболом. До 2026 года в Новых Лядах возведут учебно-тренировочный комплекс игровых видов спорта «Комета». В спортивном кластере ключевым видом спорта должен стать баскетбол. В планах краевых властей стоит строительство многофункционального комплекса «Центр баскетбола» на ул. Клименко, 28.

По словам Татьяны Чесноковой, в решении всех поставленных задач потребуется тесное сотрудничество с Российской федерацией баскетбола.

«Нам очень важно, чтобы нас курировала федерация, подсказывала как правильно двигаться в рамках общей повестки развития данного вида спорта в России. Понимая тенденцию развития баскетбола 3х3, мы выстраиваем систему подготовки именно по этому направлению на базе наших краевых учреждений и рассчитываем на методологическую и организационную помощь в этой работе», - подчеркнул руководитель краевого спортивного ведомства.

В свою очередь Владимир Дячок отметил, что РФБ и Пермский край на протяжении долгого времени успешно взаимодействуют, а подписанное соглашение является подтверждением уже заложенных ранее тесных партнерских отношений.

«В Пермском крае баскетбол развивается по всем направлениям, начиная с детского и заканчивая профессиональным - это очень важно. Мы со своей стороны готовы оказывать методологическую и грантовую помощь», - заявил при подписании соглашения о сотрудничестве Владимир Дячок.

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