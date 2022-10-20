В прокуратуре Перми не подтвердили информацию об уходе Виталия Дымолазова

Прокурор города Перми Виталий Дымолазов. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

19 октября в пермских СМИ появилась информация о том, что прокурор Перми Виталий Дымолазов покидает пост, который занимал с весны 2019 года. Что в обозримом будущем он будет назначен на должность заместителя прокурора Новосибирской области.

– О кадровых перестановках в руководстве прокуратуры города Перми на данный момент ничего не известно, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Информация о назначении поступает из Генеральной прокуратуры Российской Федерации день в день.

Также в ведомстве сообщили, что кадровые перестановки произошли в прокуратуре Пермского района: на заслуженный отдых вышел Василий Костевич. На посту его сменил прокурор Орджоникидзевского района Перми Александр Теплых.

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