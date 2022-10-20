Фото: "Мотовилихинские заводы"

Власти Пермского края планируют в сжатые сроки модернизировать оборонные предприятия региона. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил во время прямого эфира, трансляция которого велась на личной странице ВКонтакте.

Глава региона подчеркнул, что задача руководства сегодня – модернизировать «оборонку» в очень короткие сроки, вдохнуть, так сказать, в них новую жизнь.

- Особенно болеем за Мотовилихинские заводы, которым уже 286 лет, - отметил Дмитрий Махонин. – Здесь планируется строительство новых корпусов, очистных сооружений, инфраструктуры. Все это будет реализовано в непосредственном контакте с руководством предприятия. Мой телефон у них есть – мы постоянно на связи. В том числе для оперативного решения насущных проблем.

Также глава региона отметил, что среди оборонных предприятий края наблюдается инвестиционный бум. И власти Прикамья должны помочь им решить вопросы с поставками, освоением новых рынков, выстраиванием логистических цепочек.

- Замечу, выставки, в которых участвуют делегации Пермского края эффективны: они приносят новые заказы и создают новые рабочие места на наших предприятиях, - подчеркнул губернатор.

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