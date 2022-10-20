С 24 октября в Перми изменится расписание у четырех автобусов и одного трамвая

Перерывы между рейсами у трамвая №6 станут длиннее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника у четырех пермских автобусов и одного трамвая изменится расписание. Так, с 24 октября по-новому будет ходить автобус №39: отправление от остановки «Ласьвинские хутора» сделали на пять минут раньше – 7.37 (было 7.42). Также перенесли на более ранний выезд из микрорайона Оборино – 6.55 вместо 7.00. Как сообщили в гортрансе, причина изменения – чтобы дети успевали вовремя приехать в школу.

С пятницы, 28 октября, из-за увеличения времени межрейсовых отстоев изменится в будние дни расписание автобусов №53 и 70, а также трамвая №6.

Кроме того, до 1 ноября из-за снижения пассажиропотока «сезонный» автобус №46 будет работать лишь по выходным, после чего прекратит работу.

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