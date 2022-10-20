Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 20 октября информирует о пробке в 7 баллов на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- выезде с ул. Соликамской к пл. Восстания
- на кольце Колхозной площади при выезде с ул. Попова на ул. Революции
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 1 балл.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru