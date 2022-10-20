Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 20 октября информирует о пробке в 7 баллов на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- выезде с ул. Соликамской к пл. Восстания

- на кольце Колхозной площади при выезде с ул. Попова на ул. Революции

- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 1 балл.

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