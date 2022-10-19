Волго-Вятский банк Сбербанка зафиксировал рост спроса на потребительские кредиты

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По итогам третьего квартала 2022 года выдачи потребительских кредитов превысили показатели второго квартала более чем в 2,6 раза. Всего розничным клиентам с начала года было предоставлено потребительских кредитов на 436 млрд. рублей. Из них более 72% было оформлено дистанционно.

Наибольшую динамику спроса со стороны жителей в третьем квартале на потребительские кредиты показали такие регионы как Чувашская Республика, Удмуртская и Пермский край. Самая высокая доля оформления потребительских кредитов онлайн по итогам 9 месяцев 2022 года зафиксирована в Нижегородской области.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка* Сбербанка:

«Мы видим, что востребованность потребительских кредитов растет. Популярность продукта в большей степени связана с их доступностью, альтернативными удобными способами получения и возможностью решать свои жизненные задачи. И сегодня Сбер готов удовлетворять этот спрос со стороны жителей наших регионов».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.