Хореограф шоу «Танцы на ТНТ» Александр Могилев ставит в Перми балет

Фото: Александр Могилев | Официальная группа/ВКонтакте

Александр Могилев, танцовщик, балетмейстер, победитель шоу «Танцуй» на первом канале, один из хореографов масштабного проекта «Танцы на ТНТ»и «новые Танцы» возвращается в Пермь с показом своего балета под названием «Гофман». Событие состоится 28 октября в 19:00 на сцене частной филармонии «Триумф».

Спектакль расскажет зрителям о жизни и творчестве немецкого писателя, сказочника и композитора Эрнста Гофмана. Детали созданного им сказочного мира органично переплетутся с действительностью самого автора. Мир реальный и фантастический воссоединятся на сцене и откроют крепкую связь сознательного и бессознательного в жизни. Все нутро автора, его внутренние демоны, страхи, желания и мечты, то, что есть в каждом из нас, наконец выйдет на свет из-под пера сказочника.

«В своей постановке хореограф затрагивает несколько экзистенциальных вопросов: проблему внутреннего конфликта самоопределения, цены творчества и любви, как главной движущей силы», — говорят создатели спектакля.

Билеты на балет колеблются от 400 рублей, спектакль также участвует в программе «Пушкинская карта». Многим пермякам Александр Могилев может быть известен в качестве члена жюри хореографического конкурса «Арабеск», который ежегодно проходит в Перми.

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