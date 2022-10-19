В пермском батут-центре ребенок повредил позвоночник

Фото: v-kurse.ru

По сообщению «В курсе.ру», родители ребенка решили отметить важное событие в батут-центре. После неудачного прыжка юный пермяк ударился спиной.

Только на следующий день ребенок почувствовал недомогание, и мама вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали травму позвоночника. В настоящее время ребенок ограничен в движениях.

По данным издания, руководство батут-центра отказалось брать вину за инцидент на себя. Семья решила добиваться справедливости в суде.

На слушании дела мама пострадавшего заявила, что инструктаж о технике безопасности на батуте с детьми не проводили, что является прямым нарушением. Теперь родители требуют с развлекательного центра 365 тысяч рублей в качестве компенсации. Окончательное решение суд примет в конце октября.

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