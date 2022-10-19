Рост тарифа на проезд в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению издания «Бизнес класс», в обсуждении вопросов, связанных с транспортной отраслью города, приняли участие представители администрации Перми, депутаты Гордумы и перевозчики. Администрация города озвучила новый экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте.

Начальник департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин сообщил, что расчетная величина экономически обоснованного тарифа теперь составляет 39 рублей.

Годом ранее экономически обоснованный тариф в городском транспорте составлял 35 рублей, а с 10 января 2022 года стоимость разовой поездки в общественном транспорте выросла до 33 рублей. Рост по сравнению с 2021 годом составил 11 %, что чуть ниже уровня инфляции, которая составляет 13,3%.

Год назад экономически обоснованный тариф в Перми составлял 35 рублей, с 10 января 2022 года стоимость разовой поездки в общественном транспорте стала 33 рубля.

В городском департаменте транспорта пояснили, что себестоимость поездки считается как отношение расходов на транспортную работу к количеству перевезенных пассажиров, число оплаченных поездок и безбилетников не влияют на этот показатель.

«Индексация стоимости проезда в той или иной степени необходима. Без этого невозможно планировать работу по развитию маршрутной сети. Пока мы не готовим проект решения о повышении тарифа, но понимаем, что все дорожает, расходы на перевозки растут, и это данность», – отметил Анатолий Путин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru