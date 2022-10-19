Фото: ХК Ермак

Хоккеисты пермского «Молота» вместе с новым главным тренером команды Сергеем Бердниковым в третьем матче подряд одержали победу. С новым рулевым пермяки пока не проигрывают.

В Ангарске «Молот» одержал трудную победу на местным «Ермаком» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили: Цыганов, Зенчиков и Сероух. Два первых гола пермяками были забиты в численном большинстве. У «Ермака» отличились Туник (в большинстве) и Антонов.

Ранее, «Молот» в Перми одержал две победы над командами из Санкт-Петербурга – «Динамо» и «СКА-Нева».

Следующий матч пермские хоккеисты проведут 21 октября в Красноярске против «Сокола». (0+)

После 15 проведенных матчей «Молот» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. «Ермак» остался на предпоследней позиции.

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