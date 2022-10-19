Выплаты мобилизованным будут проведены в течение пяти дней

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение по выплатам мобилизованным жителям региона.

«Специалисты краевого Минсоцразвития уже ведут сбор заявлений на выплату мобилизованным в учебных центрах Свердловской и Тюменской областей. Сегодня-завтра эта работа завершится», - заявил Дмитрий Махонин.

Выплата 100 тыс. рублей будет произведена в течение пяти рабочих дней после отправления из учебной части в воинское подразделение.

По решению военнослужащего деньги могут быть перечислены лично ему, его родственникам или любому указанному в заявлению лицу.

«Сейчас важно, чтобы все главы территорий, министерства и ведомства по своим направлениям оказывали всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям», - говорит Дмитрий Махонин.

Единовременную матпомощь для семей мобилизованных в размере 15 тысяч рублей выплатят на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей до 23 лет, которые очно учатся в вузах и сузах. Для этого семье нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. Там же могут помочь решить и другие вопросы.

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