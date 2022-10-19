Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о дополнительной помощи семьям мобилизованных.
В Прикамье единовременная материальная помощь для семей мобилизованных в размере 15 тысяч рублей будет выплачена на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет.
Для этого семье необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства. Там же могут помочь решить и другие вопросы.
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