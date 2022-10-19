В Перми пройдет рождественский мини-фестиваль «Дягилев+»

Фото: permkrai.ru

С 24 по 27 декабря Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского совместно с дирижером Теодором Курентзисом вновь представят проект Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+». В этом году он предстанет в виде рождественского мини-фестиваля.

Гости смогут насладиться симфоническими и камерными концертами MusicAeterna, мастер-классами и музыкальными перфомансами. События пройдут сразу на нескольких городских площадках, в том числе на территории Завода Шпагина. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края.

24 декабря на концерте-открытии оркестр MusicAeterna и его основатель Теодор Курентзис исполнят сюиту из балета «Жар птица» и потешные сцены в четырех картинах балета «Петрушка», — ранние произведения Игоря Стравинского.

25 декабря ожидается выступление пианистки Юлианны Авдеевой, которое будет включать музыку советских авторов Фредерика Шопена, Сергея Прокофьева, Мечислава Вайнберга и Владислава Шпильмана.

26 декабря вниманию публики представят концерт-перфоманс, где сыграют премьеры произведений на стихи Шарля Бодлера. Закроет фестиваль по традиции концерт альтернативной музыки «Дягилев+ Party-2022»

Специальный проект «Дягилев+» заявил о себе только в ноябре 2020 года в ответ на пандемию и массовые ограничения. Пермякам посчастливилось наблюдать за тем, как усеченный вариант Дягилевского фестиваля, его верный спутник, продолжил свое развитие, но уже в обособленном формате.

С более подробной информацией и программой выступлений можно ознакомиться на официальном сайте.

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