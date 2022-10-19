Фото: sledcom.ru

День образования подразделений криминалистики в органах Следственного комитета России отмечается ежегодно 19 октября.

История службы криминалистики берет свое начало с 1954 года, когда указанием Генерального прокурора СССР был создан институт прокуроров-криминалистов. С образованием в 2011 году органов Следственного комитета РФ в каждом следственном управлении были образованы подразделения криминалистики.

В своем поздравлении руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, полковник юстиции Денис Головкин отмечает, что работа следователей-криминалистов является незаменимым звеном в раскрытии преступлений.

«В любое время дня и ночи сотрудники отдела находятся на месте происшествия рядом со следователем, своевременно и квалифицированно оказывая практическую помощь при осмотре места происшествия и назначении экспертиз. Умелое применение высокотехнологичного криминалистического оборудования позволяет своевременно установить обстоятельства, изобличить злоумышленников, что обеспечивает в регионе высокую раскрываемость особо тяжких преступлений против личности. От вашего профессионализма зачастую зависит не только раскрытие преступления, но и исход его рассмотрения в суде», - обращается к криминалистам Денис Головкин.

В этот праздничный глава ведомства желает криминалистам края всегда следовать букве закона, стойкости духа, выдержки и мужества при исполнении служебного долга, дальнейших профессиональных успехов и благополучия!

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