Ревнивую пермячку оштрафовали за выломанную дверь в доме любовницы мужа

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В селе Большая Соснова местную жительницу наказали за незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщают в УФССП по Пермскому краю.

В рождественский сочельник пермячка вместе с подругой отправилась на поиски мужа. Женщины подозревали, что он находится в доме их общей знакомой, и направились туда.

Подруги заявились в состоянии алкогольного опьянения, но дверь им не открыли. Сначала одна из три раза ударила по входным дверям в пристрой, а затем вторая одним ударом ноги повредила железный засов.

Вход в жилую часть не был заперт, но на его защиту встала сама хозяйка дома. Она потребовала, чтобы женщины ушли, но они не послушали и проникли в дом.

В суде подруги своей вины не отрицали. Суд освободил их от уголовной ответственности, но назначил штраф в размере 8 тысяч рублей с каждой.

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