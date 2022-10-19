Фото: Правительство Пермского края.

Пермский край получит 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 14 октября 2022 года.

Как сообщили в региональном Минстрое, дополнительное федеральное финансирование выделят ввиду роста цен на рынке недвижимости, подорожания стройматериалов и оборудования.

На сегодня площадь аварийного жилищного фонда в регионе, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 466,89 тысяч квадратных метров. В нем жили более 32 тысяч человек. За три года реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал Владимир Путин, в комфортные квартиры переехали более 18 тысяч жителей Прикамья.

До конца 2024 расселят еще более 14 тысяч человек. Для этого в 16 муниципалитетах региона до 2024 года запланировано строительство домов, где у застройщиков будет приобретено более 120 тысяч квадратных метров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже отмечал, что строительство новых домов в муниципалитетах на сегодня является одной из главных задач.

«Во многих территориях на вторичном рынке уже не хватает достойных предложений. Благодаря возведению новостроек жители могут остаться в привычном им родном месте и при этом жить в комфортных условиях», – подчеркнул глава региона.

Для успешного выполнения нацпроекта в регионе применяется ряд механизмов. К примеру, нанимателям предоставляются благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Собственникам предлагается получить возмещение за изымаемые жилые помещения или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения на территории края.

«Пермский край принял на себя повышенные обязательства по завершению программы на год раньше – до конца 2024 года. При этом отдельное внимание уделяется именно строительству нового жилья, особенно в тех территориях, где существует дефицит жилых помещений на вторичном рынке», – говорит руководитель регионального Минстроя Андрей Колмогоров.

Отметим, Пермский край край является одним из лидеров в России по темпам и объемам расселения аварийного жилья.

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