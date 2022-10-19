Лариса Долина рассказала, почему не отменяет свои концерты

Фото: Министерство культуры Пермского края.

17 октября вечером полный зал ДК им. Солдатова рукоплескал выступлениям Roman Averin project и ансамбля «Аристократ» Константина Березина, виртуозной игре Олега Аккуратова и Петра Вотокова, трио Даниила Крамера и трио Андрея Кондакова. Кульминацией программы стало выступление первой леди отечественного джаза Ларисы Долиной и звезды шоу «Голос» Fantine под аккомпанемент Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

На пресс-подходе Лариса Александровна ответила на вопросы журналистов. В том числе затронули тему концертов: многие артисты отменяют свои выступления, аргументируя тем, что наши бойцы участвуют в спецоперации на Украине. На это Лариса Долина ответила, что ей жаль, когда отменяются концерты: «Людям нужно все-таки отдыхать головой и сердцем. Нельзя все время думать о плохом, так просто можно сойти с ума». А потом заметила, что в их джаз-туре распроданы все билеты, что джаз – это классика, которую будут слушать всегда.

Спросили журналисты и о, так называемых, нерекомендованных исполнителях, чьи концерты также отменяются. Лариса Александровна ответила, что многие ее коллеги отменяют свои выступления – и те, кто остался в России, и те, кто в Донбасс ездил. По какой причине – ей это не известно. Но в одном она уверена, что «концерты – это в некотором смысле психотерапия, поэтому их нельзя отменять». Кстати, певица не раз была с концертами в Донбассе. И поедет еще, если поступит приглашение. А вот комментировать причины отъезда коллег по цеху из России, Долина отказалась.

Отметим, Лариса Александровна осталась довольной приемом в Перми.

- Фантастический прием! Зрители счастливы, ну а мы вдвойне! – написала она в своем телеграм-канале.

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