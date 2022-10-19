Фото: ФНС по Пермскому краю.

Срок уплаты налога на имущество, землю и транспорт с начисленными суммами за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года.

В целях предупреждения образования задолженности жителям Пермского края необходимо получить налоговое уведомление и своевременно уплатить суммы исчисленных налогов. Льготы налогоплательщику обычно предоставляются в беззаявительном порядке.

Сервис Госуслуги поясняет, что налог на имущество по одному объекту каждого вида могут не платить пенсионеры и предпенсионеры. Например, за один дом и одну квартиру.

Всем собственникам жилья или долей автоматически предоставляется вычет: площадь уменьшается на 10 кв. метров - для комнаты или части квартиры, на 20 кв. метров - для квартиры или части дома, на 50 кв. метров - для жилого дома.

Для семей с тремя и более детьми действует дополнительная льгота. Налоговая база уменьшается на 5 кв. метров на каждого ребенка в квартире или комнате и на 7 кв. метров - в жилом доме или его части. Также многодетный родитель не платит земельный налог с площади одного участка, равной 6 соткам.

По транспортному налогу федеральных льгот нет, но могут быть региональные. Проверка осуществляется через сервис на сайте ФНС.

В случае, если из уведомления видно, что льгота не учтена, можно подать заявление на ее предоставление. Это удобно делать через личный кабинет налогоплательщика.

Управление ФНС по Пермскому краю напоминает, что оплатить имущественные налоги за 2021 год можно любым удобным способом: с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России.

Можно воспользоваться и другими способами уплаты налогов: в любом отделении банка или через платежный терминал (используя один из имеющихся реквизитов, QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты).

Для получения налогового уведомления граждане могут лично обратиться в любой налоговый орган или в филиал МФЦ.

Специалисты налоговых инспекций помогут получить информацию об основаниях возникновения задолженности по уплате налогов и пени, а также разобраться в расчетах имущественных налогов.

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