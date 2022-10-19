Половина мобилизованных из Прикамья уже подала заявление на получение выплаты

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На сегодняшний день порядка 50% мобилизованных из Пермского края, проходящих подготовку в учебных центрах Елани и Тюмени, оформили документы на получение выплат. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выплаты из краевого бюджета в размере 100 тысяч рублей предоставляются разово. В каждом учебном центре находятся по 15 специалистов, которые оказывают правовое содействие по их получению.

О решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты 18 октября объявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сумма будет перечислятся мобилизованным после зачисления их в военные части. Такой порядок позволит исключить необоснованные выплаты, если, например, мобилизованный был отозван.

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