Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 18 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 11 пожаров: 3 пожара - в Перми; по 2 пожара – в Ильинском и Чайковском округах; по 1 пожару – в Добрянском, Соликамском, Краснокамском и Пермском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожарах обнаружен погибший, травмированных нет», - сообщили в краевом МЧС.

Очагами загораний 18 октября стали: частные жилые дома - в Мотовилихинском районе Перми, Пермском и Чайковском округах; неэксплуатируемые здания - в Свердловском районе Перми, Чайковском, Ильинском, Добрянском и Соликамском округах; автотранспорт - в Мотовилихинском районе Перми и Краснокамском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 18 октября 2022 года на территории региона 181 профилактической группой в составе 390 человек осуществлено 1311 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2098 человек, распространено 1494 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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