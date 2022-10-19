В Прикамье 19-летний парень обманул пенсионеров на миллион рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале октября этого года в лысьвенский отдел полиции массово стали обращаться пенсионеры с жалобами на телефонных мошенников. Как уточнили в ГУ МВД по пермскому краю, их пугали тем, что кто-то из родственников попал в беду и теперь якобы нуждается в деньгах, чтобы избежать уголовной ответственности.

Личность мошенника удалось установить. Им оказался 19-летний житель Перми. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. Молодой человек подозревается в семи эпизодах мошенничества. В ходе допроса он признал свою вину.

Сейчас полицейские проверяют, совершал ли раньше пермяк подобные преступления. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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