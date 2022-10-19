Глава Перми поручил заранее подготовить технику к уборке улиц после снегопадов

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Глава Перми Алексей Дёмкин дал поручение всем главам районов в течение недели съездить на базы и лично проверить готовность подрядных организаций. А после – контролировать их работу ежедневно. Причина - в конце недели в Пермский край придут похолодание и снегопады.

– В конце недели синоптики прогнозируют снег, а значит, у подрядчиков должна быть готовность №1 к выводу техники и уборке улиц, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

Глава города также отметил, что видит по отчетам, как продвигается подготовка: в данный момент все идет по плану.

– На зимнее содержание переведено порядка 80% техники, часть машин пока занята текущей уборкой. Есть порядка 350 единиц техники – это грейдеры, погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы, самосвалы и снегопогрузчики. Идет закупка и заготовка противогололедных материалов, – сообщил Дёмкин в телеграм-канале.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 21 октября в северных и восточных районах края установится снежный покров. В Перми ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов, а днем прогреется до +3. В субботу также ожидаются осадки в виде снега, а в воскресенье - в виде дождя.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru