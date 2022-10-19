Пермяки могут рассчитать доступный им размер кредита в мобильном приложении Сбербанка

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Зачастую, невозможно заранее узнать, одобрит ли Вам банк кредит и если да, то на какую сумму можно рассчитывать.

Всё, что можно было сделать — это попытаться самостоятельно оценить шансы, узнав свой кредитный рейтинг из отчёта по кредитной истории и посчитав свою долговую нагрузку. А точный ответ можно было получить только после подачи заявки в банк.

Но это в прошлом. В приложении Сбербанк Онлайн можно за несколько кликов получить информацию не только о том, одобрят ли вам в кредит, кредитную карту или ипотеку, но и основные условия будущего кредита: сумму и ставку, а также примерный размер ежемесячного платежа.

Сервис «Кредитный потенциал» - уникальная услуга Сбера, которая не встречается ни у одного другого банка.

Как рассчитать, дадут ли Вам кредит через мобильное приложение Сбера?

Зайдите в приложение, в раздел «Кредиты» на главной странице, «Узнайте, сколько Вам одобрит банк». Теперь даём согласие на обработку персональных данных и заполняем короткую анкету. Спустя пару минут расчёт Вашего кредитного потенциала будет завершён. Вы увидите, сколько денег Вам может предложить банк в виде потребительского кредита, кредитной карты, автокредита, ипотеки и рефинансирования. Расчёт будет оставаться актуальным примерно месяц — после этого его можно сделать заново.