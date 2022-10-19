В Ижевске пройдет региональный этап молодежных акселераторов Волго-Вятского отделения Сбербанка

Фото: Сбер

19 октября в Ижевске на площадке образовательного центра одаренных детей «ТАУ» пройдет региональный Демо-день программ развития предпринимательских талантов для молодежи от Сбера— акселератора для школьников 8–11-х классов и учащихся ссузовSberZи акселератора для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузовSberStudent. Свои технологические стартапы представят 22 команды из 8 регионов Поволжья. Ижевск выбран для проведения Демо-дня не случайно: регион показал самую высокую вовлеченность, в программах принимают участие 15 тысяч молодых людей региона.

Следить за выступаниями команд можно в рамках онлайн-трансляции по ссылке: http://sber.me/?p=7MzMx

Выступления ребят оценит экспертный совет, в состав которого вошли руководители крупных компаний республики, которые могут предложить участникам дальнейшую совместную работу и финансирование проектов. По итогам отбора лучшие команды пройдут на всероссийский этап и будут презентовать свои проекты на суперфинале в Москве. Лучшие проекты разделят призовой фонд, финалисты-школьники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ или поступить в лучшие вузы страны без экзаменов, а студенты получат гранты на развитие своих бизнес-проектов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбербанк продолжает поддерживать талантливых молодых студентов и школьников. Уже не первый год проводятся акселераторы по всей России. Для перспективных ребят — это шанс заявить о себе, представить свои разработки и получить поддержку со стороны бизнеса. Подобные мероприятия помогают решить проблему слабого взаимодействия между сектором исследований и разработок и реальным бизнесом. Акселератор Сбера — это проводник между идеей и ее бизнес-реализацией».

Кроме того, рамках деятельности Сбербанка в качестве федерального центра компетенции по искусственному интеллекту на Демо-дне будут презентованы сильнейшие проекты Поволжья в области искусственного интеллекта, получившие гранты от Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника).