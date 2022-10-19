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Общество19 октября 2022 7:36

Проект строительства в Перми центра по фигурному катанию прошел госэкспертизу

Объект появится в Дзержинском районе
Источник:kp.ru

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госэкспертиза одобрила проект строительства регионального центра по фигурному катанию. Об этом сообщает Business Class.

Центр откроется по улице Шпальной, 2 в микрорайоне Парковый. В нем появится ледовое поле 30х60 метров со зрительскими трибунами, двухэтажный административно-бытовой корпус с залом общефизической подготовки и залом хореографии. Общая площадь объекта составит 18 тысяч квадратных метров.

К строительству центра по фигурному катанию приступят в середине января 2023 года, а полностью завершить его планируется в конце 2024. На возведение объекта из краевого бюджета выделено 306,5 млн рублей.

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