Проект строительства в Перми центра по фигурному катанию прошел госэкспертизу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госэкспертиза одобрила проект строительства регионального центра по фигурному катанию. Об этом сообщает Business Class.

Центр откроется по улице Шпальной, 2 в микрорайоне Парковый. В нем появится ледовое поле 30х60 метров со зрительскими трибунами, двухэтажный административно-бытовой корпус с залом общефизической подготовки и залом хореографии. Общая площадь объекта составит 18 тысяч квадратных метров.

К строительству центра по фигурному катанию приступят в середине января 2023 года, а полностью завершить его планируется в конце 2024. На возведение объекта из краевого бюджета выделено 306,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми в этом году сдадут бассейн в микрорайоне Вышка-II

И еще один решили построить в микрорайоне Ива (Подробнее...)