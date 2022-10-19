Фото: Единая лига ВТБ.

Невероятно упорно проходил матч Единой лиги ВТБ в Перми между «Пармой» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Его судьбу решил овертайм, в котором гости оказались более удачливы и победили со счетом 92:85 (21:24, 18:21, 17:16, 19:14, 17:10).

Самыми результативными в составе команд стали: «Парма-Пари» - Роберсон (19 + 6 передач), Походяев (18 + 10 подборов), Платунов (12), Антипов (10), Шейко (10); «Локомотив-Кубань» - Барфорд (21 + 5 подборов + 4 перехвата), Уиллис (19 + 12 подборов), Мартюк (17 + 14 подборов), Ведищев (14).

«План был остановить их защитников, играющих на периметре. Практически весь матч нам это удавалось, мы играли много смен, останавливали игроков, контролировали бросок, но, к сожалению, сегодня мы не контролировали подбор. Соперник собрал 50 подборов, 23 из которых — на нашем щите. Это моя ответственность. Также решающие трехочковые соперника в концовке матча повлияли на исход встречи», - прокомментировал ход поединка главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

В четырех матчах Единой лиги ВТБ «Парма» потерпела три поражения. Следующую встречу пермяки проведут вновь на домашней арене 24 октября, их соперником станет МБА из Москвы. (0+)

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