Самый сильный октябрьский снегопад в Перми зафиксировали в 2014 году

Фото: Опасные природные явления Пермского края/Телеграм

Самый сильный снегопад в истории метеонаблюдений в Перми случился 8 лет назад – 18 октября 2014 года. И был связан с прохождением юго-западного циклона «Ливия». Сильный снегопад с метелью и видимостью менее 1000 м шел 11 часов подряд, а потом еще 1,5 суток сыпал умеренным снегом. Об этом сообщает паблик «Опасные природные явления Пермского края».

К утру 20 октября высота снежного покрова в Перми достигла 29 см, а запас воды в снеге по данным снегосъемок составил 42 мм. То есть за этот период выпало 42 мм осадков в виде снега (две трети октябрьской нормы!), и большая их часть пришлась на ночь на 18 октября. В Краснокамске тогда выпало 26 мм осадков.

Уточним, снегопад 18.10.2014 г. положил начало очень сильному и продолжительному похолоданию, которое стало одной из главных погодных аномалий прошлого десятилетия.

Любопытно, все аномалии бережно хранятся в базе данных «Опасные и неблагоприятные метеорологические явления Пермского края». Сейчас в ней 1867 записей с 1989-го по 2022 год. У каждого явления описаны условия возникновения, по многим случаям – ссылки на дополнительные источники.

Кстати, 2022 год оказался на редкость спокойным на аномалии: в базу внесли всего 12 явлений. А все потому, что год был сухой – мало сильных дождей и снегопадов, не было температурных аномалий (сильной жары и заморозков). Подобным 2022-му был далекий 2011-й.

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