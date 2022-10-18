В ходе спецоперации на Украине погиб помощник гранатометчика из Пермского края

Фото: Администрация Осинского городского округа/ВКонтакте

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Осинского района. Борис Балмашев родом из деревни Пьянкова. Ему было 25 лет.

Борис принимал участие в спецоперации на Украине. Служил стрелком – помощником гранатометчика мотострелковой роты мотострелкового батальона. Он погиб 11 октября при выполнении боевой задачи.

- Скорбим вместе с семьей погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата для всего Осинского округа. Рядовой Балмашев из деревни Пьянкова навечно остается в нашей памяти, как истинный герой России, - написано в официальной группе администрации Осинского городского округа ВКонтакте.

Прощание с бойцом состоится завтра, 19 октября, в селе Кузнечиха около Дома культуры (ул. Чапаева, 28). Начало в 13 часов.

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