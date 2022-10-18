ГИБДД Пермского края напоминает водителям о смене резины на зимнюю

Водитель, пора меня резину на зимнюю! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край идет похолодание, а вместе с ним заморозки до -5 и снега. Особенно с ним «повезет» северным районам края, но и Перми тоже достанется: метеорологи обещают, что выпадет снег везде.

Чтобы поездки на авто не превратились в испытание, Госавтоинспекция Пермского края напоминает о своевременной замене летней резины на зимнюю. Это позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, сообщает «Рифей-Пермь».

Напомним, что заморозки и оттепель ухудшают сцеплении колес с дорожным покрытием. Поэтому водителей просят быть более бдительными за рулем, не забывать о соблюдении безопасной дистанции и скоростном режиме, лишний раз не перестраиваться и резко не тормозить. Пешеходов также призывают быть внимательными при переходе проезжей части.

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