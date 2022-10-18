Следователи опубликовали видео с места гибели 17-летнего подростка из Пермского края

Фото: скриншот видео СУ СК России по Пермскому краю/Телеграм

Следователи следственного управления СК России по Пермскому краю продолжают процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 17-летнего юноши из Лысьвенского района.

В ходе широкомасштабных поисковых мероприятий, участие в которых принимали следователи, полиция, волонтеры и местные жители, тело подростка обнаружили в пруду водолазы. Специалисты, осмотрев погибшего, установили: внешних признаков насильственной смерти нет.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Причину смерти подростка предстоит установить судмедэкспертам. По результатам проверки следователи вынесут процессуальное решение.

Напомним, 17-летний юноша пропал 16 октября. В полночь он вышел из развлекательного комплекса «Клевое место» в деревне Новая Ферма Лысьвенского района и бесследно исчез.

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