Ускорить строительство дома и при этом сэкономить? Это реально

Фото: ПЗСП

Строительство своего дома – дело зачастую небыстрое и недешевое. К счастью, современные технологии производства строительных материалов позволяют ускорить этот процесс без потери качества, а выгодные акции от производителей дают возможность неплохо сэкономить. Вот конкретный пример – строительство дома из автоклавных газобетонных блоков.

Преимущества такого строительного материала как автоклавные газобетонные блоки оценили уже тысячи индивидуальных застройщиков. Это надежный, прочный, при этом легкий и удобный в использовании строительный материал. Газобетон «дышит», обеспечивая прекрасный микроклимат. Он не горит, при нагревании не выделяет вредных веществ.

Строить из него – одно удовольствие: размер блока позволяет быстро возводить стены и перекрытия, а ровная геометрия не требует большого количества клеящего раствора. Блок можно штробить, пилить, забивать в него гвозди без дополнительных усилий и приспособлений.

Фото: ПЗСП

Газобетонные блоки давно стали «визитной карточкой» АО «ПЗСП». Сделать строительство дома еще выгодней поможет акция ПЗСП по бесплатной доставке блоков. Покупатели могут приобрести стеновые блоки (под раствор) за 4 404 руб. за кубометр, а сотаблок (под клей) за 4 506 руб. за куб с бесплатной доставкой. Доставка в подарок действует на расстояние до 70 км при полной загрузке транспортного средства (22 поддона). Впрочем, акция действует и на расстояния свыше 70 км. Условия можно уточнить в офисе продаж на ул. Докучаева, 31 или по тел. +7 (342) 273-04-63.

Акцией «Доставка в подарок» воспользовались уже многие покупатели. В целом расстояние, на которое ПЗСП доставил свои блоки, уже превышает 130 тыс. км – то есть более трех окружностей земного шара!

На сайте ПЗСП есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать необходимый объем блоков под конкретные параметры дома, провести расчет стоимости. Можно позвонить консультантам ПЗСП, которые дадут все необходимые разъяснения и советы. Также на сайте компании можно подобрать и приобрести другие необходимые материалы для строительства – например, окна. Предприятие производит качественные стеклопакеты, которые сделают ваш дом светлым и при этом надежно сохранят тепло.

Словом, именно сегодня – удачное время, чтобы обратиться на ПЗСП и построить дом своей мечты!