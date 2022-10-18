Отправленных 18 октября резервистов из Пермского края вернули домой

Фото: соцсети Дмитрия Махонина.

Сегодня, 18 октября, в учебный центр, что расположен в Оренбургской области, должна была отправиться очередная партия призванных в ходе частичной мобилизации пермяков. Мужчины из Перми, Добрянки и Березников получили повестки еще в конце сентября, тогда же они должны были отправиться в военные части, что находятся в Свердловской и Тюменской областях

Сегодня автобус с резервистами доехал только до краевого военкомата, откуда мужчин отправили по домам. В военкомат их попросили явиться вновь 25 октября.

Информацию о временном возвращении по домам подтвердили «КП» и в правительстве Пермского края.

- Действительно, по тем, кого отправили на Тоцкий полигон сегодня, пока поступил отбой от Минобороны до дополнительных указаний, - сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. - Причины не поясняются. Мобилизованные пока отправятся по домам, но они по-прежнему мобилизованные: у них повестки, их могут отправить в любой момент.

Уточним, пермяков должны были в Оренбургскую область по причине того, что местный учебный центр там освободился быстрее, чем в Елани и Тюмени.

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