Пермский депутат предложила сократить затраты на празднование 300-летия города

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Власти Прикамья рассматривают вариант сокращения затрат на празднование юбилея краевой столицы. Напомним, что на это в региональном бюджете заложено около 1,1 млрд рублей.

На заседании комитета по инфраструктуре Заксобрания Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской городской Думе Вероника Куликова подняла вопрос о том, не стоит ли сократить затраты на празднование 300-летия города на фоне внешнеполитической ситуации.

Глобальных строек сокращение не коснется, однако затраты на культурные мероприятия могут уменьшить. Министр финансов региона Екатерина Тхор отметила, что, согласно указу президента РФ, все мероприятия в сфере культуры, спорта, образования и молодежной политики должны быть сохранены. При этом финансирование самого празднования при необходимости может быть приостановлено.

К пленарному заседанию Заксобрания, которое состоится в этот четверг, Вероника Куликова будет готовить большой отчет по данному вопросу.

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