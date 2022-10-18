В Перми завершилась транспортная реформа

Фото: Пермский транспорт/Телеграм

В администрации краевой столицы проходит круглый стол с депутатами городской думы, представителями общественных организаций и СМИ – в общей сложности больше 40 участников. Здесь обсуждаются итоги транспортной реформы, работа перевозчиков и экономически обоснованный тариф. Мероприятие транслируется онлайн.

- До транспортной реформы управление отраслью перевозок было затруднительным: 19 заявлений об отказе в обслуживании маршрутов, суды по субсидиям перевозчикам, изношенность автопарка, невозможность расширения маршрутной сети и влияния на качество работы перевозчиков, - напомнил присутствующим недавнее положение дел в подведомственной отрасли начальник департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин. - У реформы были четкая цель и задачи: общественный транспорт должен был стать для заказчика управляемым, для пассажира - гарантировать передвижение по всему городу по единым стандартам качества. Основные задачи на сегодняшний день решены.

Уточним, какие задачи удалось решить благодаря транспортной реформе:

- переход перевозчиков на брутто-контракты, что позволило обеспечить работу транспорта в отдаленных микрорайонах и повысить требования к качеству обслуживания пассажиров;

- снизить количество происшествий с участием общественного транспорта;

- обновить подвижной состав;

- внедрить единую систему оплаты проезда, возможность оплаты на всех маршрутах безналичным способом;

- сформировать оптимальную маршрутную сеть;

- развить трамвайное движение.

По итогам 2022 года, по словам Путина, прогнозируется пассажиропоток на уровне 194 млн поездок: после ковидных ограничений он стабилизировался и даже растет.

- За три года расходы на новую транспортную модель не превысили плановых значений, а доходы от платы за проезд в 2022 году приближаются к плану, - отметил глава ведомства.

Также Анатолий Алексеевич уточнил, что «соотношение доли дотаций из бюджета расходов на транспортную работу складывается на уровне 28%».

- Мы сравнили с другими городами, это нормальный показатель при текущем качестве транспортной системы. В чем суть этой цифры? Если мы хотим развивать маршрутную сеть, то расходы на каждый новый маршрут, автобус или рейс должны на 28% софинасироваться из бюджета. Это все говорит о том, что задачи выполнены, а значит реформа завершена, - подытожил Анатолий Путин.

Также во время круглого стола подняли вопрос о возможных изменениях в работе общественного транспорта. На что глава гортранса ответил, что точечные корректировки будут: на отдельных маршрутах растет пассажиропоток и требуется увеличение автобусов; застраиваются новые микрорайоны, впереди трамвайная концессия.

- Но это все уже не реформа, а тонкая настройка отрасли. Реформа заложила основу для того, чтобы эта работа была вообще возможна.

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