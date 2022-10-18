Пермяка наказали за попытку дать взятку приставу ради спасения машины от ареста

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В Перми 46-летнего местного жителя признали виновным в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В мае этого года мужчина предложил судебному приставу 100 тысяч рублей, чтобы вернуть арестованный автомобиль. Нарушитель просил заменить акт изъятия имущества на аналогичный документ с указанием ложных сведений о машине, чтобы незаконно снять с нее арест.

Пристав в тот же день сообщил о ситуации, и под контролем оперативных служб при передаче взятки мужчина был задержан. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом 1 миллион рублей.

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