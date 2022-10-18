Произведения уральских писателей доступны в новом сервисе «Строки»

Фото: Евгения ГУСЕВА

МТС представила сервис цифровых книг «Строки» с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами, а также собственным издательством. В ее коллекции — десятки произведений популярных писателей, родившихся или работавших в Прикамье. В их числе книги Павла Бажова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Виктора Астафьева, Аркадия Гайдара, Льва Давыдычева и Алексея Иванова.

«В Прикамье родились и работали многие известные писатели, от Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка до современных авторов таких, как Алексей Иванов. На основе их книг снимаются фильмы и сериалы, в том числе, в «интерьерах» сегодняшнего Пермского края. Современные начинающие и молодые писатели и поэты благодаря нашему сервису они могут получить признание на всероссийском уровне. Возможности собственного издательства и идея кросс-платформенности «Строк» выводят его за рамки привычной онлайн-библиотеки. Мы уверены, что платформа станет одним из самых востребованных продуктов МТС и лидером в сегменте книжных сервисов», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Каталог библиотеки будет включать в себя сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Пользователи могут выбрать один из трех вариантов подписки: «Чуть-чуть» на 10 часов доступа к контенту за 299 рублей, «Много» на 30 дней – за 549 рублей, «Больше всех» на 30 дней и 3 платные книги из премиального каталога – за 899 рублей. Клиент может оформить ту подписку, которая больше подходит под его темп чтения, или покупать книги поштучно.

Сервис запустился на базе существующей МТС Библиотеки и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги.