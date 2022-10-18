В Перми на фоне мобилизации посещаемость фитнес-клубов снизилась на 20%

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В пермских фитнес-клубах с начала частичной мобилизации отмечают снижение посещаемости на 20% и выручки — на 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В фитнес-клубах не наблюдается традиционный рост клиентов, и посещаемость остается на том же уровне, что и летом. Максимальный спад пришелся на первую неделю после объявления о мобилизации, однако сейчас ситуация выровнялась.

Наблюдаются случаи, когда мобилизованные жители Прикамья «замораживают» клубные карты. Также часть клиентов стала отказываться от индивидуальных тренировок, чтобы сэкономить.

По мнению экспертов, нынешний кризис не так серьезно отразится на фитнес-индустрии, как это было в пандемию коронавируса, когда спортивные клубы закрывали на несколько месяцев.

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