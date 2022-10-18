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Общество18 октября 2022 9:21

Из Березников 18 октября отправили очередную партию мобилизованных

Это 25 человек
Источник:kp.ru
Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

В Березниках 18 октября прошла отправка еще 25 мобилизованных. Как сообщает telegram-канал «Березниковский рабочий», это мужчины, которых вернули из Перми 30 сентября ввиду нехватки мест в военно-учебных частях. После прохождения проверки одного из них решили не забирать, поскольку он многодетный отец.

Мобилизованные отправятся в Тоцкий район Оренбургской области. Каждому из них выдали вещмешок, в котором собраны балаклава, нательное, спальник, консервы и другие необходимые вещи.

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