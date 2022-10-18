В Пермском крае объемы жилищного строительства выросли на 57%

За девять месяцев 2022 года в Пермском крае сдали в эксплуатацию 16 288 квартир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев 2022 года на территории Прикамья в эксплуатацию сдали 16 288 квартир общей площадью 1 469,7 тысяч квадратных метров. Как сообщили в Пермьстате, это на 57% больше показателей за январь-сентябрь прошлого года.

Кроме того, индивидуальные застройщики ввели в действие 1 029 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений. Это в два раза больше прошлогодних показателей за аналогичный период времени.

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