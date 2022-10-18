Житель Прикамья избил пенсионерку палкой ради 11 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Верещагино 42-летний местный житель обвиняется в разбое. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина проник в дом к 65-летней женщине. Его лицо было прикрыто шапкой и поднятой горловиной свитера. Он подошел к пенсионерке сзади и схватил за волосы. Когда потерпевшая закричала, мужчина закрыл ей рот и начал бить деревянной палкой, требуя деньги.

Пенсионерка отдала злоумышленнику всю свою пенсию — 11 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчина запретил женщине оглядываться, чтобы он смог уйти неопознанным.

В тот же день примерно через три часа после случившегося нападавший был задержан. К тому моменту от похищенной суммы осталось лишь три тысячи рублей. Деньги мужчина потратил на спиртное, продукты и одежду.

Обвиняемый узнал, что женщина получила пенсию, из разговора его знакомого с потерпевшей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил похитить ее деньги. Теперь в отношении напавшего возбуждено уголовное дело, которое уже направили в суд.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru