С начала года жители Нижнего Новгорода, Перми и Казани отложили на пенсию вместе с ИПП СберНПФ более 200 млн рублей

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30 тысяч россиян, в их числе и клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка, в этом году решили копить на негосударственную пенсию с индивидуальным пенсионным планам (ИПП) СберНПФ. И более 20 тысяч из них оформили договор онлайн — это самый быстрый, удобный и простой способ подключить ИПП, который помогает сохранить привычный уровень жизни после окончания трудовой деятельности.

Всего же за 9 месяцев 2022 года жители Нижнего Новгорода, Перми и Казани вложили в ИПП 247 млн рублей, что соответствует аналогичным показателям 2021 года. В среднем сегодня жители этих регионов откладывают на ИПП 1,2 тыс. рублей. Постепенно у них растет первоначальный пенсионный взнос: у жителей Нижнего Новгорода на сегодня он составляет 10,9 тыс. рублей (+11% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года), у казанцев – 7,8 тыс. рублей (+60%), а у жителей Перми – 7,7 тыс. рублей (+39%).

В целом, россияне стали чаще увеличивать свои накопления на пенсию автоплатежами: их количество за январь — сентябрь 2022 года выросло вдвое год к году.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Все большей популярностью у нижегородцев, пермяков и казанцев, формирующих самостоятельные накопления на пенсию, пользуются онлайн площадки. Оформить ИПП дистанционно через мобильное приложение или сайт фонда – это удобно, быстро и просто. Люди активнее инвестируют в свое будущее с помощью ИПП так как понимают, что чем раньше начнут откладывать, тем больший капитал они смогут сформировать к пенсии»

5 преимуществ ИПП от СберНПФ:

- доступность (минимальный очередной взнос — 1000 рублей, минимальный первоначальный взнос — 2000 рублей);

- индивидуальный график взносов (можно платить еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или произвольно);

- досрочный доступ к сбережениям при необходимости;

- налоговый вычет (до 15 600 рублей в год);

- удобное управление в СберБанк Онлайн.

Подробнее об ИПП — на сайте фонда или на сайте Сбербанка.