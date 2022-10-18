Сбер в Перми учит тех, кто учит сам

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В Перми по инициативе МАО ДПО «Центр развития системы образования» стартовала образовательная программа для директоров 30 пермских школ, организатором которой выступил Сбербанк.

Участников ждут четыре обучающих модуля: интенсив, бизнес симуляция, тренинги, обратная связь – во время которых руководители получат опыт решения нестандартных задач в стрессовых условиях, разберут инструменты развития и составят индивидуальный план своего развития на год, а также изучат инструменты работы с информацией, техники, повышающие эффективность коммуникации и активного слушания, научатся проводить презентации и проявлять эмпатию.

Всех участников ждет работа с коучем по развитию лидерских качеств, ежемесячные тематические сессии с наставниками и участие в тренингах: «Системное мышление», «Эффективные коммуникации», «Мой маршрут-ответственность».

Обучение, которое продлится до апреля 2023, будет проводиться в очно-заочном формате, в том числе, предстоят командировки в Нижний Новгород.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Образование является одной из ценностей Сбера, а наши специалисты на сегодняшний день являются хранителями уникальных компетенций как в части управленческих, так и в части мягких навыков. Это позволяет нам выступать экспертами в подготовке и представителей бизнеса, и представителей региональных властей. Мы рады, что через обучение директоров школ вносим свой вклад в развитие системы образования Пермского края.»