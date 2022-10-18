Волонтеры Сбербанка провели серию активностей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре

Фото: Сбер

Для подопечных центра был проведен тренинг «Активное долголетие. Деменции «нет», на котором участники узнали о том, как продлить когнитивное здоровье своего организма, какие продукты полезны для здоровья, прошли ряд тестов, научились выполнять упражнения, сохраняющие здоровье.

Также волонтеры разместили кормушки для птиц, которые сделали подопечные Пермского «Детского дома» специально для Геронтологического центра, и привели в порядок комнату психологической реабилитации, выполнив косметический ремонт помещения.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтеры - люди с горячим сердцем и большой душой. Я рада, что наши сотрудники находят возможность помимо своих должностных обязанностей, помогать тем, кто в этом особенно нуждается – старикам, детям, животным, проявляя заботу и милосердие.»

Елена Усова, руководитель Верхне-Курьинского филиала ГБУ ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

«С волонтерами Сбербанка нас связывает многолетняя дружба. Они всегда готовы прийти на помощь, и не важно, касается ли это организации концерта для ветеранов или благоустройства нашей территории.»