Пермяк-алиментщик сэкономил на детях три миллиона рублей

Фото: УФССП России по Пермскому краю.

Три года 41-летний пермяк работал в иностранной компании и получал приличные деньги. А своей бывшей семье, где растут двое несовершеннолетних детей, говорил, что нигде не работает. В итоге платил алименты, исходя из средней заработной платы в РФ, хотя мог обеспечивать своих детей гораздо лучше.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что родитель все это время скрывал свои истинные доходы, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – А зарплата в иностранной компании переводилась ему на специально открытый валютный счет. Запросив справки о доходах должника, выяснилось, что отец сэкономил на своих детях более 3 миллионов рублей.

Теперь эта сумма подлежит взысканию с должника. А с учетом его стабильно высокого дохода дети в ближайшее время получат причитающееся им по закону содержание.

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