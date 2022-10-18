В Прикамье годовая инфляция снизилась до 14,25%

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По итогам сентября годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 14,25%, что на 1,17 п.п. ниже, чем в прошлом месяце. Об этом со ссылкой на Пермское отделение Банка России сообщает "ТК Рифей".

Показатель оказался выше, чем по ПФО (14,07%) и по России (13,68%). Отмечается, что на динамику инфляции в регионе повлияли увеличение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, укрепление рубля в предыдущие месяцы, а также охлаждение потребительского спроса.

Темп прироста цен на продовольственные товары составил 15,06% (на 2,01 п.п. ниже, чем в прошлом месяце), на непродовольственные — 15,84% (на 1,33 п.п. ниже), а на услуги — 10,68% (на 0,26 п.п. больше).

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