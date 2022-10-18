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Общество18 октября 2022 5:56

Пермские ученые предложили делать графеновые самолеты

Их можно изготавливать при помощи 3D-печати
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: ПНИПУ.

Фото: ПНИПУ.

Ученые из пермского политехнического университета разработали метод получения графеновых компонентов сложной формы с помощью технологий 3D-печати. По их мнению, самолеты можно «печатать» из прочного, гибкого и легкого графена. Кроме всего прочего он не подвержен обледенению.

- В отличие от аналогов, мы разработали технологию 3D-печати изделий из графена в жидких углеводородах, без связующих, что улучшает свойства изделий. При этом не требуется энергоемкой и дорогостоящей термической обработки, - отметил руководитель проекта, доцент кафедры инновационных технологий машиностроения Дмитрий Караваев.

Такая технология может применяться для изготовления электронных и медицинских изделий.