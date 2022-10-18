В Перми ночью сгорели два автомобиля

no_titile Фото: Николай ХИЖНЯК

Глубокой ночью 18 октября в Перми произошел пожар на парковке жилого комплекса «Паруса над Камой».

- Сообщение о пожаре у дома по улице Красновишерской поступило в дежурную часть в 3.51 утра, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – По прибытию первых пожарных подразделений на парковке горели два автомобиля, была угроза распространения огня на соседние.

В течение 10 минут огнеборцы ликвидировали горение, в ликвидации пожара принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.

Проводится проверка выясняются причины пожара.

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