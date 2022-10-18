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Спорт18 октября 2022 4:30

«Кама» в Перми разделила очки с челябинским «Динамо»

Наиболее упорным получился первый матч команд
Павел Шатров
Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край

Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край

Пермская «Кама» продолжает выступление в чемпионате Высшей лиги «А» по волейболу. Пока пермяки не могут похвастаться высоким местом в турнирной таблице розыгрыша. После шести проведенных матчей команда из Перми занимает предпоследнее место в зоне «Восток».

Очередные матчи «Кама» провела в минувшие выходные в Перми, ее соперником стало челябинское «Динамо». В первой встрече пермяки сумели вырвать победу – 3:2 (21:25, 25:23, 25:19, 26:28, 15:13). В повторном поединке гости взяли убедительный реванш – 3:0 (25:15, 25:17, 25:22).

По словам главного тренера ВК «Кама» Владимира Викулова, прошедшие матчи стали хорошим игровым опыт для молодых волейболистов.

«Каким бы ни был счет на табло, всегда нужно продолжать бороться вплоть до финального свистка», - добавил Владимир Викулов.

Следующие матчи в рамках чемпионата страны «Кама» проведет 22 и 23 октября в Екатеринбурге против «Локомотива-Изумруд». (0+) Географические соседи пермяков пока возглавляют турнирную гонку.

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