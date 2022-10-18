Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 18 октября информирует о пробках в 7-8 баллов на ул. Якутской в сторону кольцевой развязки Соснового бора и самом кольце, кольцевом движении на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо».

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается еще на нескольких участках дорог Перми:

- ул. Леонова от съезда Западного объезда к до ул. Промышленной

- Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- ул. Героев Хасана в кольцу у «Велты» в районе ТЦ «Шоколад»

- ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- спуске с ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской

- ул. Соликамской от ост. «Чапаевский» до ТЦ «ДомаДом»

- ул. Уинской на перекрестке с ул. Грибоедова

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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